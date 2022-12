Birmanie : au moins 11 blessés dans une explosion à bord d'un ferry

(Belga) Au moins 11 personnes ont été blessées dans une explosion à bord d'un ferry dimanche à Rangoun, la capitale économique de la Birmanie, selon une source sécuritaire et les médias locaux.

La déflagration s'est produite vers 19h00 (13h30 HB) dans un ferry transportant des passagers sur le Yangon, un fleuve qui arrose la région, en direction de la localité de Dala, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire ayant requis l'anonymat. Onze hommes ont été blessés, a précisé cette source, tandis que les médias locaux ont parlé de 13 personnes blessées. Interrogé, un porte-parole de la junte n'a pas fait de commentaires. La Birmanie est en proie à des troubles depuis que les militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État l'année dernière. Presque quotidiennement, des fonctionnaires subalternes du régime ou des combattants opposés à la junte sont tués. En octobre, au moins deux bombes ont explosé à l'extérieur d'une prison de Rangoun, provoquant la mort de huit personnes et en blessant 18 autres, dans une attaque que les militaires ont imputée à des "terroristes". En juillet, l'explosion d'un engin près d'un centre commercial de cette même ville, la plus grande de Birmanie, a fait deux morts et 11 blessés. (Belga)