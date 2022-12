Rail: la circulation à nouveau possible entre La Panne et Deinze et entre Bruges et Knokke

(Belga) La circulation ferroviaire est de nouveau possible depuis ce lundi 1h30 entre La Panne et Deinze et depuis dimanche soir 21h30 entre Bruges et Knokke, indique lundi le gestionnaire du réseau, Infrabel.

Des pluies verglaçantes ont fortement perturbé la circulation des trains dimanche soir en Flandre occidentale. Certaines caténaires étaient recouvertes de gel. Les circonstances météorologiques particulièrement difficiles ont également empêché la mise en place de bus de remplacement. La société de transport en commun De Lijn a même été contrainte de mettre totalement à l'arrêt ses bus et trams dans la province, tant les routes ont été rendues dangereuses par le verglas. (Belga)