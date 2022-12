Météo - Quelques jours de redoux

(Belga) La semaine débutera sous les nuages et avec des périodes de pluie dans la plupart des régions lundi matin. Par la suite, le temps deviendra plus sec à partir du sud avec quelques éclaircies, surtout dans la moitié sud-est du pays. Les maxima se situeront entre 3 ou 4°C en Hautes Fagnes et 9 ou 10°C en Basse Belgique, prévoit l'IRM.

Le vent sera le plus souvent modéré à assez fort de sud-sud-ouest avec des pointes de 55 km/h environ. Lundi soir et au cours de la nuit, la nébulosité deviendra abondante. Il fera d'abord majoritairement sec mais en deuxième partie de nuit, il pleuvra à nouveau sur la moitié nord-ouest du pays. Les minima n'évolueront pas beaucoup par rapport à la journée et oscilleront entre 3°C en Hautes Fagnes et 8°C en Basse-Belgique. Mardi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Dans l'après-midi, on retrouvera toutefois un temps plus sec dans le nord-ouest avec éventuellement quelques éclaircies. Les températures devraient rester assez douces durant la semaine, du moins pour la saison, à l'exception de mercredi. Ce jour-là, il fera un peu plus froid avec des maxima de 4°C en Ardenne et de jusqu'à 9°C en plaine. (Belga)