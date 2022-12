Les centres de vaccination anti-Covid ferment en Wallonie: voici où vous pouvez vous faire vacciner

Les centres de vaccination de Wallonie fermeront progressivement leurs portes à partir du 19 décembre jusqu'au 23 décembre.

Au-delà de cette période, un service de vaccination de proximité restera toutefois disponible partout en Wallonie pour continuer à protéger les personnes contre les formes graves du Covid-19.

Plus de 650 pharmacies partenaires réparties sur le territoire wallon continueront de proposer de se faire vacciner sur rendez-vous (les premières pharmacies étaient en test depuis le mois de juin). On peut les retrouver sur le site jemevaccine.be.

Les médecins généralistes partenaires continueront de vacciner sur rendez-vous. La vaccination en centre de vaccination ou en pharmacie est prise en charge par les autorités publiques, la personne vaccinée ne doit rien débourser. Néanmoins, une vaccination par le médecin généraliste est facturée comme une consultation.

A Genval, la pharmacie de Fabian propose la vaccination. "Le pharmacien prend son rôle. On permet d'aider l'Etat par rapport à ça, ainsi que les médecins. C'est une plus-value pour notre métier aussi car c'est un service qu'on rend", déclare-t-il.

"Il reste des alternatives partout. jemevaccine.be est une alternative pour la Wallonie. Les informations doivent circuler à Bruxelles aussi. En Belgique, on va pouvoir continuer à se faire vacciner contre le covid-19", indique Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ (agence wallonne pour une vie de qualité). "Il y avait déjà des alternatives. Depuis le mois de juin, on pouvait se faire vacciner dans certaines pharmacies et chez quelques médecins généralistes participants."