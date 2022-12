Visé par une enquête à Taïwan, TikTok nie y avoir établi une filiale

La maison mère chinoise de TikTok a nié lundi avoir créé une filiale à Taïwan, après que les autorités de l'île ont dit enquêter sur l'application pour avoir mené des "opérations illégales".

Le Conseil pour les affaires du continent (MAC), principal organe décisionnel de Taïwan concernant la Chine, a déclaré avoir demandé début décembre une enquête coordonnée au sujet des problèmes de sécurité posés par TikTok.

Cette affaire relative à des "opérations illégales" a également été transmise aux procureurs pour enquête après qu'une entreprise locale s'est apparemment livrée à des activités commerciales à Taïwan pour le compte de ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, a déclaré le Conseil sans donner plus de détails.

La loi taïwanaise interdit aux plateformes en ligne et aux réseaux sociaux chinois de conduire des opérations commerciales sur son territoire sans pour autant empêcher les Taïwanais d'y accéder.

Contacté par l'AFP, ByteDance a nié lundi être présente à Taïwan.

"Les récents rapports suggérant que ByteDance a créé une filiale à Taïwan sont incorrects", a déclaré un porte-parole.

"La société n'a établi aucune entité légale à Taïwan".

TikTok est disponible à Taïwan, mais n'y est pas particulièrement populaire.

Le journal local Liberty Times a rapporté lundi que la filiale visée par une enquête était une société créée en 2018 qui a changé de nom pour devenir ByteDance Taiwan Ltd Co en novembre.

Taïwan se dit depuis longtemps victime de campagnes massives de désinformation et d'espionnage de la part de la Chine.

L'île démocratique autonome a intensifié son contrôle sur les entreprises chinoises ces dernières années, imposant notamment des règles concernant les investissements dans plusieurs secteurs clés de l'île, dont l'industrie des semi-conducteurs.

Dans sa déclaration dimanche soir, le MAC a affirmé que TikTok constituait un risque pour sa sécurité.

"Ces dernières années, la Chine a utilisé TikTok et d'autres courtes vidéos pour mener des opérations cognitives visant à infiltrer d'autres pays", selon le document.

"Il existe également un risque élevé de collecte des informations personnelles des utilisateurs par le gouvernement chinois."

Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire et s'oppose à ce que la démocratie autonome soit considérée comme un Etat indépendant. Les relations entre Pékin et Taipei sont actuellement à leur niveau le plus bas depuis des années.

TikTok fait régulièrement l'objet de critiques du fait de ses liens avec la Chine. L'entreprise nie cependant être redevable aux autorités chinoises.