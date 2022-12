Prévisions météo: après les pluies verglaçantes, les températures vont grimper ces prochains jours

La semaine débutera sous les nuages et avec des périodes de pluie dans la plupart des régions lundi matin. Par la suite, le temps deviendra plus sec à partir du sud avec quelques éclaircies, surtout dans la moitié sud-est du pays. Les maxima se situeront entre 3 ou 4°C en Hautes Fagnes et 9 ou 10°C en Basse Belgique, prévoit l'IRM.

Le vent sera le plus souvent modéré à assez fort de sud-sud-ouest avec des pointes de 55 km/h environ. Lundi soir et au cours de la nuit, la nébulosité deviendra abondante. Il fera d'abord majoritairement sec mais en deuxième partie de nuit, il pleuvra à nouveau sur la moitié nord-ouest du pays. Les minima n'évolueront pas beaucoup par rapport à la journée et oscilleront entre 3°C en Hautes Fagnes et 8°C en Basse-Belgique.

Mardi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Dans l'après-midi, on retrouvera toutefois un temps plus sec dans le nord-ouest avec éventuellement quelques éclaircies. Les températures devraient rester assez douces durant la semaine, du moins pour la saison, à l'exception de mercredi. Ce jour-là, il fera un peu plus froid avec des maxima de 4°C en Ardenne et de jusqu'à 9°C en plaine.

Mercredi, le temps sera généralement sec sous une nébulosité variable dans la plupart des régions. Quelques pluies résiduelles dans l'est seront encore possibles temporairement au petit matin. De belles éclaircies pourront être observées par moments avant l'arrivée de nuages plus nombreux depuis l'ouest en cours d'après-midi. Il fera un peu plus froid avec des maxima de 4 degrés en Ardenne et jusqu'à 9 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera souvent modéré dans l'intérieur et assez fort à la mer avec des rafales jusque 50 km/h.

Jeudi, les champs nuageux devraient être assez nombreux et éventuellement encore porteurs de quelques pluies ou averses. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 11, voire localement 12 degrés dans l'ouest, sous un vent de secteur sud-ouest modéré à parfois assez fort.

Vendredi, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des pluies qui pourraient être abondantes. Les températures, douces, atteindront des valeurs de 10 degrés dans les cantons de l'est et de 12 ou 13 degrés dans le centre du pays, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort. A la mer, il sera parfois fort.

Samedi, nuages et éclaircies alterneront. On notera tout de même un risque d'averses, mais le temps pourrait rester souvent sec dans la moitié nord-ouest. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à 12 degrés dans le centre du pays.

Le jour de Noël s'annonce généralement sec sous un ciel variable. Les maxima, un peu plus frais que les jours précédents, seront compris entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés dans le centre.