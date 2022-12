Test Sonos Sub Mini: faut-il craquer pour ce caisson de basses "abordable"?

J'ai toujours trouvé que les caissons de basses étaient davantage destinés aux audiophiles qu'au grand public. Je pensais que les barres de son avaient tant gagné en puissance et en qualité que l'idée de leur adjoindre un gros (et souvent assez moche) caisson n'allait qu'encombrer votre salon. Mauvais jugement.

Certes, certaines barres de son se débrouillent mieux qu'avant, intégrant des radiateurs de basses compacts, permettant de sortir des fréquences d'ondes basses idéales pour certains types de musiques ou de films. Mais tester le Sub Mini de Sonos (499€) vous fait rapidement comprendre l'intérêt d'ajouter un caisson indépendant.

Ça s'entend tellement…

Sonos, pionnier de l'enceinte réseau et du multiroom, a toujours soigné la partie logicielle de son système d'écoute musical le plus perfectionné pour le grand public. Il peut se permettre le luxe de vendre des enceintes ou des barres de son et, quelques années plus tard, de leur donner une seconde vie en offrant la possibilité de les coupler pour faire du vrai stéréo ou du home cinéma. Voire de décupler leur potentiel en ajoutant un caisson de basse Sonos.

C'est exactement la sensation que j'ai eue en ajoutant le Sub Mini à la barre de son moyenne Beam (il y a la petite Ray et la grande Arc). Le meilleur moyen de se rendre compte de l'ajout d'un caisson de basse est, effectivement, un avant-après. Et il est brutal.





Les basses augmentent, la puissance générale aussi

Car non seulement les basses existent enfin (je pensais que c'était le cas avant, mais ce n'était qu'une impression de basses, finalement) ; mais en plus, la Beam se concentrant sur les aigus et confiant les basses au Sub Mini, l'ensemble délivre une très puissance décuplée. A un tiers du volume maximum, mon salon était déjà très bien sonorisé ! Du bonheur à l'état brut, dès que vous regardez un film ou une série un peu mouvementé(e), ou que vous écoutez de la musique jouant sur les basses. En clair: on en profite quasiment tout le temps, de ce caisson de basses, sauf si vous diffusez un concerto de violon ou un film de dialogues.

Une explosion fera véritablement trembler votre estomac, alors que le caisson, lui, ne vibre pas, grâce à ces deux enceintes qui se font face dans le design troué et inédit du Sub Mini:

Inaperçu dans un salon

Tant qu'on parle de design, difficile de ne pas évoquer celui, atypique, du Sub Mini. Même si vous n'êtes pas un pro du home cinema, vous avez sans doute remarqué que les caissons de basse sont habituellement des blocs insipides de forme carrée ou rectangulaire. Le Sub Mini casse les codes, en étant cylindrique (31 cm de haut, 23 cm de diamètre) et percé au milieu, laissant une zone où, je l'ai dit, les deux woofers se font face. Résultat: comme tous les produits Sonos, le Sub Mini s'intègre parfaitement dans n'importe quel salon ou chambre à coucher, il peut même être considéré comme un élément de déco...

Installation enfantine

Un petit mot sur la configuration, toujours aussi simple avec l'application Sonos. Celle-ci vous demande immédiatement à quelle enceinte vous souhaitez coupler le Sub Mini. Il suffit d'avoir au moins une enceinte non nomade (donc pas un Sonos Roam ou Move), mais l'entreprise recommande de l'associer à une barre de son Beam ou Ray, ou les petites enceintes One ou One SL. Deux ou trois fenêtres plus tard, le Sub Mini est associé, et vous pouvez doser sa puissance. Par défaut, ça me semblait un peu léger, j'ai donc augmenté l'impact des basses :





Seul défaut: le prix

Comme souvent avec Sonos, la qualité vient avec un prix relativement élevé. On est loin de celui du Sub 'normal', qui en est à sa 3e génération (849€), mais il faudra débourser 499€ pour le Mini. Cela en vaut-il la peine, quand on trouve des kits barre de son + caisson de basse, au rendu sonore moindre, à 199€ ? Oui et non...

Oui, car n'oubliez pas que Sonos, ce n'est pas une barre de son, c'est un système audio qui diffuse n'importe quelle musique dans les pièces où se trouvent des enceintes, qui est équipé des assistants vocaux et qui est d'une fiabilité quasi constante – tout en étant en évolution permanente. Les produits Sonos sont des investissements à long terme: contrairement à un smartphone ou un ordinateur, une enceinte Sonos d'il y a 10 ans se met encore à jour et fonctionne parfaitement !

Non car le son qui sort des enceintes et barres de son Sonos est déjà de bonne qualité (plus ou moins puissant selon les versions). Cependant, n'essayez jamais le Sub Mini chez vous si vous ne comptez pas l'acheter, car faire marche arrière sera quasiment impossible, tant vous aurez l'impression qu'il manque quelque chose...