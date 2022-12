Salah Abdeslam à nouveau absent à la reprise de l'audience lundi matin

(Belga) Après avoir déjà manqué deux audiences devant la cour d'assises de Bruxelles dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 la semaine passée, l'accusé Salah Abdeslam était à nouveau absent lundi matin à la reprise des débats au Justitia à Haren. Son avocate a finalement expliqué que son client était malade et qu'il devait voir le médecin ce mardi.

Lors de l'audience de lundi dernier, Salah Abdeslam avait été excusé car malade. Sans toutefois avoir présenté de certificat médical. Le lendemain, sans doute toujours malade, il avait ensuite refusé de quitter sa cellule, malgré les demandes répétées des policiers chargés de l'en extraire et de l'emmener jusqu'au Justitia. La présidente de la cour d'assises avait alors demandé aux policiers de faire preuve de psychologie et de ne pas faire usage de la force pour le faire venir à l'audience. La présidente de la cour d'assises n'a donné aucune explication lundi matin quant à l'absence de l'accusé en début de séance. L'avocate de Salah Abdeslam a finalement expliqué que son client était malade et qu'il devait voir un médecin ce mardi matin. Après quelques communications, la présidente de la cour a redonné la parole aux procureurs fédéraux. Ceux-ci ont donné quelques précisions sur leur sujet d'accusation sur base de l'arrêt du 29 juin dernier de la cour d'assises spéciale de Paris jugeant les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et sur base du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles dans le dossier Paris bis, remontant au 30 juin dernier. Ce sont ensuite les avocats des accusés qui ont commencé à s'exprimer sur leurs "sujets de défense" respectifs. (Belga)