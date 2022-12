Climat "tendu" entre le Premier ministre et des ONG autour de l'accueil des demandeurs d'asile: elles refusent de quitter son cabinet

Même si le temps s'adoucit, beaucoup de personnes, notamment des demandeurs d'asile, dorment dehors en ce moment. Plusieurs ONG avaient rendez-vous avec le Premier ministre ce lundi pour dénoncer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. La rencontre ne s'est visiblement pas bien passée.

Le climat est tendu. Il y a environ deux heures, il y avait à la table du cabinet du Premier ministre, six représentants des différentes ONG de défense des droits des demandeurs d’asile, et de l’autre côté, Alexander De Croo et son chef de cabinet.

Cette rencontre est à la troisième depuis le mois de septembre. Pour les ONG, la situation est urgente car il y actuellement 3.000 personnes qui dorment soit dehors, soit dans des squats. L’objectif était d’obtenir du gouvernement fédéral le déclenchement du plan fédéral de crise d’une part, et l’ouverture d’un bâtiment qui pourrait accueillir 1.000 personnes d’autre part.

Les ONG étaient catégoriques. Si on ne trouve aucun accord, elles ne bougeront pas du cabinet du Premier ministre. Mais Alexander De Croo "vexé" qu’on lui force la main, a quitté son cabinet aux alentours de midi. Il s’est même "disputé" avec un des membres de la plateforme citoyenne. Les ONG se disent très déçues de la réaction du Premier ministre. Elles campent ainsi comme prévu devant son cabinet.

Alexander De Croo dit que la situation est "sous contrôle". "Aujourd’hui, on peut garantir que des gens qui sont dehors, ont la possibilité d’avoir un hébergement. C’est le cas depuis quelques jours. Je sais qu’on est dans une situation difficile et qu’à un moment donné, des gens ont dû dormir dehors", a-t-il déclaré à notre micro.

Il s'est également félicité des avancées faites par le gouvernement et par la secrétaire d'État, Nicole De Moor. "On fait notre maximum. 2.000 places ont été libérées. On peut garantir aujourd'hui que les gens qui sont dehors ont la possibilité de trouver refuge." a-t-il affirmé. "C'est faux, des gens dorment dans des squats" l'a confronté Alexis Deswaef, co-président de la plateforme citoyenne.

Les différentes organisations déplorent le manque d'action de la part de l'État belge malgré les nombreuses condamnations des instances juridiques belges et de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la gestion de l'asile et de l'accueil.