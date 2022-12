Polémique à Ramillies: des élèves d'une école communale, jugés "turbulents", mis dehors par -7 degrés, en pyjama et en pantoufles

Des élèves d'une école communale de Ramilies ont été sanctionnés lors d'une classe de dépaysement. Une sanction qui a créé une polémique dans l'est du Brabant wallon. Selon nos confrères de L'Avenir, les enfants de 3e et 4e primaires ont été jugés "turbulents", et ils ont été mis dehors par -7 degrés alors qu'ils étaient en pyjama et en pantoufles.

D'après les témoignages recueillis par L'Avenir, les élèves ont été sanctionnés le 13 décembre dernier à Landenne, durant une classe de dépaysement de trois jours. Des enfants et des parents ont raconté qu'une douzaine d’entre eux ont été punis par une institutrice qui a estimé que les élèves étaient "turbulents". Des parents ont déclaré que "la raison est que les enfants parlaient lors du repas. Dès qu’un d’entre eux ouvrait la bouche, une croix était cochée… Le nombre de croix correspondait au nombre de tours qu’il devrait ensuite courir, dehors, autour du bâtiment !"

En colère, certains parents ont pris la décision de déposer une plainte tandis que d’autres aimeraient obtenir une réaction de la direction de l'école. "C’est de la non-assistance à personne en danger", ont déclaré des parents à nos confrères.

Jean-Jacques Mathy, le bourgmestre de Ramillies, a été avisé de faits. Celui estime que des éclaircissements doivent encore lui être rapportés: "Le directeur général et la directrice de l’école communale ont eu une réunion avec les institutrices qui ont encadré la classe de dépaysement. (...) Lors de la discussion, une institutrice a confirmé qu’avec le recul, la sanction n’était pas adaptée même si les enfants avaient été assez turbulents après une journée passée à l’extérieur, dans le froid, et avec certains élèves qui n’avaient pas toujours des vêtements adaptés à ces conditions climatiques. Nous prenons les choses au sérieux", a-t-il assuré.