Un Liégeois écope d'une amende de 854.181 euros pour fraude au diesel

Un Liégeois de 39 ans et son entreprise en faillite ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Hasselt à une amende totale de 854.181 euros - dont 811.472 euros avec sursis - pour fraude au diesel portant sur 142.000 litres saisis. L'homme a également écopé de huit mois de prison.

La fraude au carburant a été dévoilée en 2020 lorsque l'homme a été intercepté dans son camion avec lequel il transportait plusieurs conteneurs de mille litres chacun, remplis de diesel rouge (mazout de chauffage). Une enquête plus approfondie a conduit les enquêteurs à un entrepôt à Saint-Trond, où 35 tracteurs et 7 remorques étaient abrités avec des conteneurs de 1.000 litres remplis de diesel. Il s'agissait vraisemblablement de diesel rouge décoloré, mais aucune installation de décoloration n'a été trouvée. Les douanes et accises ont saisi 142.000 litres de diesel et 10.000 litres de pétrole lampant. Lors de l'enquête sur la fraude au carburant, le Liégeois a tout nié. Le tribunal a saisi la totalité des marchandises, ainsi que cinq remorques et d'autres matériaux.

Le tribunal correctionnel a considéré que la fraude commise était socialement répréhensible, perturbait le commerce régulier et faussait la concurrence, raison pour laquelle il a été condamné à une amende de 854.181 euros, dont 811.472 avec sursis, ainsi que huit mois de prison.