"Je n'arrive pas à dormir, il fait trop froid": Ahmad, demandeur d'asile afghan, doit dormir en tente par manque de place d'hébergement

Ahmad est afghan. Il se trouve à Bruxelles depuis une dizaine de jours. "Je dors dans les tentes là-bas", indique-t-il. Le jeune homme de 25 ans doit dormir dehors, car il n’a pas obtenu de place d’hébergement. Nous lui demandons s’il veut bien nous montrer l’endroit où il passe la nuit. "Je dors ici. On est 3 dans la même tente", dit-il en montrant une tente. La nuit, on n’arrive pas à dormir, car il fait trop froid. La journée, mes amis et moi dormons enfin, sous ces tentes."

Ahmad connaît d’autres Afghans qui dorment ici depuis plusieurs mois. Voici sa réponse au Premier Ministre qui assure que tout le monde peut avoir un hébergement. "Ok, alors où se trouve cette chambre, où est cet abri ? Afin que je m’y rende. Les avocats nous disent qu’il faut attendre au moins 3 ou 4 mois."

Une dizaine de tentes alignées sur le trottoir à Bruxelles. Ahmad n’est pas le seul à devoir dormir dans le froid. "On dort dans la rue", confie un autre.

Arunzada, lui, a une chambre au Petit château. Il nous montre son certificat de journalisme obtenu en Afghanistan. "Des gens dorment dehors, sur le trottoir, ils n’ont pas de place à l’intérieur… C’est problématique."

Fedasil nous confirme qu’il y a un manque de place d’hébergement depuis mai 2021 et que la situation n’a pas changé depuis.