Panettones, bouteilles de champagne et pâtisseries pour chiens: les cadeaux à mettre sous le sapin sont de plus en plus variés pour nos animaux

À 5 jours du réveillon de Noël, certains cherchent encore les cadeaux qu'ils déposeront sous le sapin. Et apparemment, de nombreux chiens et chats en trouveront un aussi. Pas question, en effet, pour de nombreux propriétaires, d'oublier leur animal de compagnie qu’ils considèrent comme un membre de leur famille. Et les idées pour les gâter ne manquent pas...

À Mons, Katia récupère sa commande, de quoi gâter son animal Enia pour Noël. "Je trouve qu'il fait partie intégrante de la famille pour moi. Tous les Noëls, il a son petit cadeau", explique-t-elle.

Marylor ne s'attendait pas à un tel succès. Elle a vendu une cinquantaine de panettones et des bouteilles de champagne pour chiens, une soixantaine de calendriers de l'Avent et une centaine de peluches de Noël. "C'est compliqué pour tout le monde donc je m'attendais pas à ce que les gens laissent dans leur 'priorités' les cadeaux pour les chiens. Les soins et tout, oui, parce que c'est une nécessité. Mais les cadeaux, pas forcément honnêtement", s'étonne cette gérante d'un salon de toilettage.

Pour les propriétaires de Pussy et Diamant, impossible de ne pas leur glisser un cadeau sous le sapin. "Tout le monde a son cadeau : Pussy et les enfants. Et ses deux compagnons de jeu aussi", indique une propriétaire de chien. "Si mes enfants ont un cadeau, elle aussi aura son petit cadeau en dessous du sapin le jour de Noël", affirme un autre propriétaire.

Vanessa réalise des pâtisseries bio pour les chiens. Cette année, elle propose une boîte de Noël à ses clients. Lucienne en a commandé une pour Charlie. "Vous avez les 200gr au potimarron, 100gr à la carotte et 100gr nature. Plus la petite surprise à offrir à minuit le 24 décembre", détaille la créatrice de biscuits pour chiens.

Mais combien sommes-nous prêts à dépenser pour notre animal à Noël? "Je ne regarde pas. Mon chien, c'est comme mon bébé. Je vis seule pratiquement donc c'est lui mon bébé", glisse Lucienne.

Pour une boîte avec 500gr de biscuits et un jouet, comptez 30 euros. Et malgré une augmentation de ses prix de 20% à cause du coût des matières premières, Vanessa constate que les clients restent fidèles. "Quand je le dis aux clients 'attention ça a augmenté', ils me répondent 'mais pas de problème, on comprend tout à fait' et ils continuent parce que c'est leur petit plaisir", note la créatrice de biscuits pour chiens. Selon elle, les gens sont prêts à se priver pour leur animal. "Moi, pour Django, c'est lui qui passe en priorité. Ça, c'est sûr et certain."

Vanessa estime qu'elle vendra une cinquantaine de boxes de Noël. Elle réfléchit déjà à la suite : un pack Saint-Valentin avec des biscuits en forme de cœur.