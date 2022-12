Trump accuse la commission sur l'assaut du Capitole de chercher à empêcher sa candidature

(Belga) Donald Trump a dénoncé lundi des "poursuites bidon" recommandées quelques heures plus tôt par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, dans ce qu'il dénonce comme une manoeuvre cherchant à empêcher sa candidature pour 2024.

"Toutes ces histoires visant à me poursuivre sont comme le procès en destitution -- une tentative partisane de m'écarter, moi et le parti républicain" dans la course à la Maison Blanche, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social. "Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que quand ils s'en prennent à moi, ceux qui aiment la liberté se rassemblent autour de moi. Ça me renforce", a ajouté Donald Trump. Le 6 janvier 2021, il avait appelé ses partisans à se "battre comme des diables", sans toutefois leur demander expressément d'envahir le Capitole. (Belga)