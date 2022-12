Ruiselede et Wingene maintiennent leur projet de fusion malgré une consultation populaire

(Belga) Les conseils communaux de Ruiselede et de Wingene (Flandre-Occidentale) ont donné lundi soir leur accord de principe à la fusion des deux entités, malgré une consultation populaire à Ruiselede qui a largement rejeté ce projet fin novembre.

Ce n'est qu'à la fin de l'année prochaine que la décision définitive devra être prise par les deux conseils communaux. Entre-temps, les deux communes vont tenter de convaincre en mettant sur pied des structures communes et des groupes de travail impliquant les citoyens. "Nous comprenons qu'il faut plus de transparence et de participation", a commenté la bourgmestre de Ruiselede, Greet De Roo. En Wallonie, la seule fusion de communes en cours est celle de Bastogne et de Bertogne, la population de cette dernière s'étant récemment prononcée contre le projet. (Belga)