Genval: le corps sans vie d'une sexagénaire découvert sur un chemin près du lac

Le corps sans vie d'une sexagénaire a été découvert lundi après-midi sur un chemin proche du lac de Genval, dans l'entité de Rixensart, a-t-on appris ce mardi auprès du parquet du Brabant wallon.

Un passant a fait la macabre découverte, lundi vers 15h45, et a alerté la zone de police de la Mazerine. Le dossier a été mis à l'instruction lundi soir. Un juge d'instruction nivellois et le parquet sont ensuite descendus sur les lieux. Le laboratoire et l'équipe de constatation de la police fédérale ont également été sollicités.

Une autopsie a été pratiquée ce mardi par une équipe médico-légale de l'UCLouvain. Elle était toujours en cours en début de soirée. La victime est une femme née en 1960, domiciliée dans la région.