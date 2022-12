Malaisie: au moins 25 morts dans un glissement de terrain

(Belga) Le glissement de terrain qui a ravagé vendredi un camping non autorisé en Malaisie a fait au moins 25 morts dont huit enfants selon un nouveau bilan, depuis la découverte du corps d'une petite fille mardi soir par les secouristes.

Un chef de la police locale a déclaré mercredi en conférence de presse que l'enfant était âgée de 6 à 10 ans et avait été retrouvée à cinq mètres de profondeur. Les secours continuaient mercredi de ratisser le sol boueux de la ferme où était implanté le camping, à la recherche des huit derniers disparus. L'éboulement s'est produit près de la ville de Batang Kali, en périphérie de la capitale Kuala Lumpur. Selon des responsables, plus de 90 personnes, la plupart endormies, se trouvaient sur place au moment de l'effondrement, non loin d'une station de montagne qui héberge notamment un casino perché en hauteur. Quelque 680 agents avec à leur tête les pompiers et la police conduisent toujours des recherches, après avoir retrouvé 61 victimes saines et sauves. Selon les autorités, le camping ravagé opérait sans permis et ses exploitants seront punis si leur responsabilité dans l'accident est avérée. Les glissements de terrain sont courants en Malaisie, où de fortes pluies s'abattent régulièrement en fin d'année. Aucun épisode de fortes précipitations n'avait pourtant été enregistré dans la zone où le désastre s'est produit. En mars, quatre personnes ont perdu la vie dans un autre éboulement provoqué par d'importantes pluies et qui avait enseveli leurs maisons en banlieue de Kuala Lumpur. En 1993, une énorme coulée de boue entraînée par des pluies diluviennes avait provoqué l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 12 étages près de la capitale, tuant 48 personnes dans l'une des pires catastrophes naturelles survenues en Malaisie. (Belga)