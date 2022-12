C'est officiellement l'hiver: voici les prévisions météo des prochains jours

Ce mercredi matin, les dernières précipitations quitteront l'est du pays et nous bénéficierons d'une accalmie avec temporairement quelques éclaircies par endroits, plus probables au nord du pays. Dans le courant de l'après-midi, la couverture nuageuse deviendra à nouveau plus épaisse avec graduellement des averses à partir de la frontière française; celles-ci devraient s'étendre à une grande partie du territoire en fin de journée. Les températures seront en très léger recul mais resteront bien supérieures au normales de saison avec des maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest; il reviendra ensuite progressivement au secteur sud à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, les champs nuageux resteront dominants et donneront lieu à des périodes de pluie ou d'averses pouvant localement être intenses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas totalement exclu. Les minima se situeront entre 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera modéré et virera au secteur sud-ouest, devenant parfois assez fort en Moyenne et Haute Belgique vers l'aube.

Jeudi matin, le temps sera très nuageux avec de la pluie. L'après-midi, les précipitations se renforceront. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à souvent assez fort de sud-ouest avec des rafales jusque 65 km/h.

Vendredi, après une probable accalmie en début de matinée, une nouvelle zone de pluie active traversera notre pays. Le temps deviendra donc très nuageux avec des pluies modérées. Dans le courant de l'après-midi, des éclaircies se développeront avec encore quelques averses possibles. Les maxima oscilleront entre 10 et 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales jusque 70 km/h. A la mer, le vent deviendra fort dans l'après-midi.