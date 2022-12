"Désabusé": le ministre wallon du budget est dégoûté par les scandales à répétition

Adrien Dolimont (MR), ministre wallon du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives était l'invité du 7h50 sur Bel RTL.

Après les derniers scandales financiers en date en Wallonie, Antonio Solimando a demandé à son invité dans le 7h50 de Bel RTL, le ministre wallon du Budget, si on ne laissait pas "les clés du coffre" un peu trop accessibles "alors qu’on n’a pas beaucoup d’argent".

"C’est un constat, en tout cas ça se répète. L’histoire se répète et c’est assez inquiétant", déplore Adrien Dolimont. "En tant que jeune politique de 34 ans… On est un peu désabusé de la situation. On travaille d’arrache-pied toute l’année. J’ai d’ailleurs aujourd’hui mon vote du premier budget initial que je présente en séance plénière et au final, quel est le premier sujet d’actualité ? C’est la situation au parlement. Je trouve ça un peu dommage de masquer tout ce qui se fait de bien par les errements de certains."

Le budget wallon de 2023, présenté par le ministre Dolimont, va être soumis au vote ce mercredi 21 décembre. Il comprend des économies à hauteur de 250 millions d’euros.