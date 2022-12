Les températures maximales n'ont jamais été si élevées: l'année 2022 marquée par une chaleur exceptionnelle

L'année 2022 aura été exceptionnelle d'un point de vue météorologique. Elle a été plus chaude qu'en 2020 et plus sèche qu'en 2018. En moyenne, il aura fait 12,1 degrés depuis le 1er janvier, mais surtout, la moyenne des températures maximales n'aura jamais été aussi importante : 16,2 degrés.

La raison à cela : l'été caniculaire que nous avons connu avec son pic à 38,1 degrés le 19 juillet ainsi que la vague de chaleur d'août. Le mois d'octobre n'est pas en reste non plus puisque le 29, il faisait encore 25 degrés et demi.

On aura donc aussi eu un réel déficit de pluie avec un niveau des cours d'eau historiquement bas et des restrictions dans de très nombreuses communes. 661,5 litres de pluie par mètre² répartis sur seulement 144 jours. 2022 aura donc connu 221 jours de sec, soit 6 jours sur 10. Ces chiffres prennent en compte les dernières précipitations ainsi que celles qui arriveront d'ici la fin de l'année.