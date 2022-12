La chaussette, un cadeau de Noël ringard? Pas pour Jimmy, et son impressionnante collection

C'est un cadeau bien classique pour les fêtes : la chaussette. Est-elle ringarde, ou encore tendance ? Pour Jimmy, habitant de Jambes, c'est un intemporel. Il les collectionne depuis plus d'un an, et nous montre une partie de cette collection. "Le but c’est d’en recevoir à l’approche des fêtes de fin d’année", commente-t-il. En tout, il possède près de 100 paires différentes.

Pour les motifs : des sapins, un Père Noël, des flamants roses et même de la bière. À chaque jour sa paire de chaussettes, même sur son lieu de travail, à l'hôpital. "Ça fait rire mes collègues et mes patients aussi donc c’est que du positif. Je suis content d’avoir un cadeau comme ça."

Novembre et décembre: la période phare pour la chaussette

Pour ce collectionneur, c'est donc le cadeau idéal. Pour aller plus loin, nous prenons aussi rendez-vous dans une entreprise belge. Les chaussettes sont conçues dans les bureaux, mais fabriquées en Italie, ou en Tunisie. Il n’existe aucun atelier en Belgique. "On est en recherche perpétuelle de nouveaux dessins", explique Fabian Aubry, le créateur de cette marque belge. "Il y a les vélos qui se vendent très bien pour le moment et en hiver on essaie de proposer un motif de ski."

L’entreprise conçoit 200 000 chaussettes par an : 35 % de son chiffre d’affaires se concentre sur les mois de novembre et décembre.

Des magasins uniquement dédiés aux chaussettes

Ces magasins, ils existent ! Nous sommes allés visiter l'un d'entre eux à Saint-Gilles (Bruxelles). À l’intérieur, plus de 2.000 chaussettes, dont 90 % sont fabriqués au Portugal. Pour préparer la période de Noël, la gérante débute dès le mois d'août. "Je commence à penser aux chaussettes que je veux avoir, la quantité et la variété", Manuela de Almeida, la gérante. "J'analyse toujours le nombre de chaussettes vendues l'année précédente."

Pour cette spécialiste, la chaussette n'est plus un simple cadeau bon marché, elle devient aussi un accessoire de luxe. Tantôt en laine, en coton ou même en soie, leurs prix varient entre 5 et 40 euros.