"On est calfeutré chez nous": important incendie dans une entreprise sidérurgique de La Louvière

"Il y a un incendie à Duferco à La Louvière", nous signale Corinne via le bouton orange Alertez-nous. "On a été calfeutré chez nous par la police et la rue est bloquée." Une dizaine d'autres habitants de La Louvière nous signalent également ce matin cet incendie dans l'entreprise sidérurgique NLMK à La Louvière. Les pompiers de la zone Hainaut-Centre ont été déployés sur place et ont pu rapidement maîtriser l'incendie.

Le feu a démarré dans une cuve de refroidissement, selon des informations relayées par l'Avenir. L'incendie a généré un important nuage de fumée qui n'est pas toxique. Cependant, par mesure de précaution, les habitants des alentours sont invités à rester chez eux le temps que cette fumée se dissipe.