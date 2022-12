Météo - Un mercredi entre pluie et éclaircies

(Belga) Mercredi après-midi, le temps deviendra un peu plus sec avec des périodes nuageuses et des éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En cours d'après-midi, les nuages deviendront plus menaçants avec un risque d'averses en hausse depuis le sud-ouest.

Ces averses concerneront toutes les régions en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés à la côte ou sur le sud-est. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps restera très nuageux avec des périodes de pluie modérée ou quelques fortes averses. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés. Le vent sera d'abord modéré, mais il se renforcera en cours de nuit sur la moitié sud pour y devenir assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/ h à l'aube. Jeudi, le temps restera souvent très nuageux avec des périodes de pluie, parfois entrecoupées de périodes plus sèches, surtout sur le nord-ouest. Les maxima évolueront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés ailleurs. Le ciel devrait rester capricieux vendredi, avec des périodes pluvieuses tout au long de la journée.