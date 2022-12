Les urgences des hôpitaux débordent à cause des virus: "Ça a été très compliqué"

Les grippes ajoutées aux bronchiolites, covid et autres virus font surcharger les urgences de nos hôpitaux. Certains d’entre eux parlent même de record de fréquentation.

La plus grosse difficulté des urgences en cette période de fin d’année, est de trouver des lits disponibles.

Lundi, l’hôpital du CHR Sambre & Meuse a accueilli 177 patients, c’est 20% de plus que d’habitude. "Ça a été très compliqué", confie Pascale Lievens, la cheffe du service des urgences au CHR Sambre & Meuse.

Si les personnes hospitalisées pour cause de grippe étaient devenues très peu nombreuses ces deux dernières années, "c’est parce que le covid nous a fait porter le masque", rappelle Marc Vranckx, le directeur médical de l’hôpital. "Le week-end passé, il y avait du verglas donc il y avait des patients victimes de chutes. Il y a les infections hivernales. Le Covid est toujours bien là auquel s'ajoute la grippe depuis quelques jours."

Maintenant, il y a un relâchement général de la population et le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics", ajoute le docteur Vranckx sur les causes de cette hausse des fréquentations.