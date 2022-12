Les élèves du Collège St André d'Auvelais viennent en aide aux enfants défavorisés: "La classe a pris le projet à cœur"

91. C'est le nombre d'enfants parrainés par le projet Mères Noël de Sambreville. Les élèves du collège Saint André d'Auvelais participent à l'opération lancée en 2018 par Laeticia Nicasio. "On a commencé avec 40 enfants et des mères noël que je connaissais. Maintenant, ce sont des mères noël que je ne connais pas du tout", explique avec fierté l'instigatrice d'un projet qui prend de l'ampleur.

Le principe: remplir des boîtes à cadeaux avec 25 objets. De la poupée au livre en passant par le doudou. Le tout parsemé de bonbons. Les étudiants ont fait un appel aux dons sur les réseaux et dans les médias locaux pour un butin de 1000 jouets. "Une fois qu'on a récolté tous les cadeaux, on a tout trié et on a regardé ce qui était en bon état", raconte Chloé, 14 ans.

La classe a quelques jours, avant ce vendredi, pour tout distribuer à des enfants âgés de 6 à 11 ans placés en centre d'accueil ou précarisés. Le surplus sera donné à des associations locales. "La classe a pris le projet à cœur et ça nous fait plaisir que ces enfants aient le sourire aussi, malgré leur malheur", affirme Yannis.