La Turquie rapatrie deux avions de transport A400M bloqués à Kiev depuis dix mois

(Belga) La Turquie a rapatrié mardi deux avions de transport A400M Atlas qui étaient bloqués sur l'aéroport Borispol de Kiev depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, a rapporté la chaîne de télévision officielle turque TRT, confirmant une information diffusée par le ministère de la Défense à Ankara.

Les deux appareils ont regagné mardi soir leur base d'attache à Kayseri (centre de la Turquie) via l'espace aérien roumain puis en survolant la mer Noire, selon des sites spécialisés dans le "tracking" des avions. Cette base accueille les avions de transport tactique de l'aviation militaire turque. Les deux A400M Atlas s'étaient posés à Kiev le 24 février vers 01h30 locales pour livrer de l'aide humanitaire et évacuer des ressortissants turcs, alors que la Russie lançait l'invasion de l'Ukraine. Les combats et la fermeture de l'espace aérien ukrainien les avait empêchés de regagner la Turquie. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, avait auparavant déclaré que la question du retour des avions avait été discutée avec les autorités russes et ukrainiennes. Les avions reviendront "à la première occasion", avait-il assuré. (Belga)