Le festival "Courts Mais Trash" revient à Bruxelles du 24 au 28 janvier 2023

(Belga) Le festival "Courts Mais Trash", dédié aux films indépendants, alternatifs, politiques ou décalés, revient pour une nouvelle édition qui se tiendra au théâtre des Riches-Claires à Bruxelles du mardi 24 au samedi 28 janvier 2023, ont fait savoir mercredi les organisateurs par voie de communiqué. Une centaine de films au total seront projetés lors des cinq jours de l'événement.

Le rendez-vous proposera pour la première fois deux séances de compétition nationale, en raison du nombre de "films belges géniaux", ont expliqué les organisateurs. Ces derniers ont également confirmé une grande nouveauté, à savoir une troisième compétition internationale, nommée "Courts Mais Trash Deluxe". Celle-ci sera composée de productions plus longues et bénéficiant d'un peu plus de moyens qu'à l'accoutumée. Les festivaliers pourront également assister à la séance "Courts Mais Super Trash", née d'une collaboration avec le festival québecois "La Cabane à Sang", créé en 2018 et se spécialisant dans le trash et l'horreur. Les projections se feront en présence de son fondateur Franck Apache. Comme chaque année, le jury des compétitions nationales, de l'internationale et des "meilleurs films fauchés" sera composé exclusivement de personnes du public. Les différents prix seront remis lors du jour de clôture. (Belga)