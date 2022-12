Plus de natation pour les élèves: la piscine de Saint-Hubert ferme pour trois mois, voici pourquoi

Face à la flambée des prix de l'énergie, les piscines s'inquiètent de voir leurs factures s'envoler. A Saint-Hubert, en Province de Luxembourg, le bassin sera fermé dès ce vendredi 23 décembre jusqu’en mars. Le but: faire des économies. La commune de 5.700 habitants réfléchit à mutualiser les coûts avec d’autres entités car les charges de la piscine sont devenues trop lourdes pour elle.

Ce sont les derniers plongeons pour les élèves de Saint-Hubert. Dès vendredi, la piscine qu’ils fréquentent sera fermée pour dix semaines. Une nouvelle qui déçoit Françoise Lambert, enseignante maternelle. "On va rester quand même deux mois sans cours, je trouve que c'est dommage. J'aime bien amener les enfants à la piscine pour qu'ils puissent s'accoutumer à l'eau", réagit-elle. "On est forcément un peu surpris et déçu de cette décision. Maintenant, on savait bien qu'une fermeture était inévitable pour faire perdurer l'asbl, le centre sportif, la piscine et toutes les infrastructures dans le futur. Maintenant, on aurait bien aimé qu'une décision soit prise peut-être plus tôt", confie de son côté Pierre Chardome, professeur de natation.

Une mesure d'économie: 40.000 euros en moins à payer

A l’origine de la décision: le prix de l’énergie. Le surcout estimé pour l’an prochain est de près de 90.000 euros. La fermeture temporaire et la mise au chômage de plusieurs employés jusqu’au 6 mars devraient permettre d’économiser 40.000 euros. "Ce sont des mois où on consomme beaucoup plus d'énergie, donc il est apparu évident que fermer maintenant était plus judicieux que de fermer en été ou au mois de septembre, si aucune solution n'était trouvée d'ici là", explique Pierre Gouverneur, directeur de l’Asbl "Sport & Culture".

La commune sous strict contrôle budgétaire

La piscine comptait sur l’aide de la commune. Mais confrontée à des difficultés financières depuis plusieurs années, l'entité se voit imposer des obligations par la Région wallonne. Parmi celles-ci, il y a notamment l’interdiction de présenter un budget en déficit. "Le budget doit être à l'équilibre. Avant les bonnes nouvelles que nous avons reçues du fédéral et du fond des communes, nous avions un budget à l'ordinaire qui était en positif de 15.000 euros. Donc nous n'avions pas de marge de fonctionnement pour accorder un subside plus important au centre sportif", indique Pierre Henneaux, le bourgmestre de Saint-Hubert.

Piscines publiques: des mesures d'économie un peu partout

Le bourgmestre envisage de mettre à contribution les communes voisines qui profitent du bassin pour sauver l’infrastructure. En Wallonie, plusieurs piscines ont diminué la température de l’eau pour faire des économies, mais seuls quelques-unes, dont Saint-Hubert et Trois-Ponts, ont décidé de fermer temporairement.