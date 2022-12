"Les dégâts s'étendent sur 500 mètres": impressionnant accident de train en Flandre, un camion heurté de plein fouet (vidéo)

Un train de voyageurs a heurté un camion arrêté au passage à niveau mardi peu avant 16h00 à Ardooie (Flandre occidentale). Les deux premiers wagons ont déraillé, sans se renverser cependant, faisant plusieurs blessés. Les dégâts sur l'infrastructure ferroviaire sont énormes. "Les dégâts s'étendent sur une distance de 500 mètres. Des traverses, des câbles de signalisation et la caténaire, entre autres, ont été endommagés. Un poteau de caténaire a également été touché", a précisé Infrabel.

Une cabine électrique qui commande le passage à niveau a également été détruite. Des équipes techniques sont sur place pour réparer les dégâts. La circulation des trains ne sera probablement plus possible à Ardooie avant le week-end prochain. C'est ce que rapporte le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Suite à l'accident, Infrabel donne des consignes aux conducteurs. "Il y a des autocollants avec un numéro d'urgence et toutes les informations sur chaque passage à niveau. Si jamais vous êtes bloqué, quittez votre véhicule au plus vite et appelez ce numéro. Les secours sont en contact direct avec notre centre de contrôle qui peut diriger le trafic ferroviaire ailleurs ou l'arrêter. De cette façon, une collision peut être évitée."