Ce 21 décembre était la journée la plus courte de l'année: pourquoi ce phénomène est particulièrement marqué chez nous?

A 19h, cela faisait déjà plus de 2 heures que le soleil s'était couché. Pas de doute, ce 21 décembre est, bel et bien, le jour le plus court de l'année. Ce manque de lumière a, parfois tendance à nous saper le moral. Mais la bonne nouvelle, c'est que, dès demain, les jours vont commencer à rallonger.

16h41, bien caché derrière les nuages, le soleil se couche déjà. Le jour le plus court de l'année se termine. Il est déjà temps d'allumer l'éclairage artificiel. "Sur le moral et les nerfs, ça joue. Il fait noir beaucoup plus tôt, il faut allumer les phares, les lumières, etc. C'est bizarre", note une habitante de La Louvière. "Des jours plus courts, oui, ça joue un peu sur le moral, mais de toute façon, on n'a pas le choix ou alors, on change de pays", souligne une autre.

Et il est vrai que ce phénomène est particulièrement marqué chez nous. Entre le lever du soleil ce mercredi 21 décembre au matin, à 8h42, et son coucher le soir, à peine 8 heures se sont écoulés. "Il se fait qu'on vit sur une grosse boule qu'on appelle la terre, qui est un peu de travers dans l'espace par rapport aux autres planètes. Et comme elle est un peu de travers, suivant l'endroit où elle se trouve autour du soleil, elle reçoit de la lumière d'une façon ou d'une autre. Chez nous, on a une nuit qui peut atteindre 16h et 8h de jour là maintenant. Et puis au 21 juin, c'est le contraire. On peut avoir 16h de jour et 8h de nuit. Et quand on va sur l'équateur, il n'y a presque pas de variations", explique Francesco Lobue, président du cercle d'astronomie de l'université de Mons.

Dès ce jeudi, les jours commencent à rallonger minute par minute. Une bonne nouvelle pour certains travailleurs. Des élagueurs, par exemple, sont obligés de ranger leur matériel à 16h51 cet après-midi. "On perd une heure de travail par jour, parce qu'on commence plus tard d'une demi-heure et généralement, il faut commencer à regarder après le matériel un peu avant qu'il fasse sombre", indique Alain Verstraete, chef d'équipe.

"L'impact psychologique est relativement important puisque les gars partent tôt, il fait noir, et ils terminent le chantier, rangent le matériel, on le voit, il commence à faire sombre. Ils rentrent chez eux, il fait noir", reconnaît Martial Wuyts, gérant d'une entreprise d'abattage et d'élagage.

En ce 21 décembre, le solstice d'hiver marque le retour progressif vers la lumière. Raison pour laquelle il est célébré depuis des centaines d'années dans de nombreuses cultures.