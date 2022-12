Le président ukrainien est arrivé à Washington: quels sont les intérêts de cette rencontre pour les Etats-Unis?

Le président ukrainien s'est envolé ce mercredi pour les Etats-unis. Il est, pour ce faire, passer par la Pologne. Une visite à Washington déjà qualifiée d'historique puisque c'est la première fois que Volodymyr Zelensky quitte son pays, depuis l'invasion russe, en février dernier. Il a atterri vers 19h (heure belge) là-bas et a été accueilli sur le perron de la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden.

Vêtu d'un pull-over kaki, M. Zelensky a posé sous un soleil d'hiver pour les photographes aux côtés de Jill et Joe Biden, qui lui a donné une accolade. Les deux dirigeants doivent s'entretenir en tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe.

En recevant le président ukrainien, Washington tient, évidemment, à renforcer ses liens avec Kiev et jouer, aussi, à terme, un rôle important après la fin du conflit. On estime, aujourd'hui, que la reconstruction du pays devrait coûter au moins 600 milliards d'euros et des années de boulot. Rien qu’en termes de dégâts, le conflit a déjà coûté 200 milliards. Les logements, les transports, le commerce et l’industrie sont les secteurs les plus touchés. Santé : 1.100 établissements endommagés, dont 144 complètement rasés. Enseignement : 2.900 écoles endommagées, dont 361 complètement rasées. Culture : 600 établissements...", énumère Zenon Kowal, représentant de l'ambassade d'Ukraine en Belgique. "Et ça va continuer. Vous savez que c'est un processus évolutif donc on ne sait pas très bien ou quand ça va s'arrêter malheureusement."

Autre facture titanesque : les pertes économiques estimées à plus de 400 milliards d’euros. Une fois le conflit terminé, il faudra déminer les terres, les assainir. Mais aussi relancer les activités commerciales et industrielles, la production agricole, la culture et le tourisme. "Et il y a des coûts indirects aussi de tout ce qui se passe en Ukraine avec, notamment, les réfugiés, les personnes qui partent, l'activité productive qui s'arrête, l'impossibilité d'exporter...", souligne Ulrich Huygevelde, spécialiste de l'Ukraine.

Pour se relever après le conflit, l’Ukraine aura besoin d’aide. Et déjà un peu partout, les voisins s’organisent. Les Etats-Unis (48 milliards d’euros) sont de loin les premiers donateurs, devant l'Union européenne (30 milliards d’euros), le Japon (600 millions d’euros) et l'Australie (320 millions d’euros). Mais cette aide est évidemment bien réfléchie... "L'enjeu, c'est de veiller à ce que l'Ukraine nourrisse des sentiments pro-européens, et atlantistes. Et on voit très bien la manière dont la guerre en Ukraine a évidemment revivifié l'OTAN", note François Gemenne, spécialiste en géopolitique à l'ULB.

La Belgique contribue elle aussi à reconstruire l’Ukraine. Depuis le début de la Guerre, notre pays a débloqué plus de 220 millions d’euros.