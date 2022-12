SNCF: 2 TGV sur 5 annulés samedi et dimanche

(Belga) Les effets de la grève des contrôleurs de train en France devraient se renforcer samedi 24 et dimanche 25 décembre, avec deux TGV supprimés sur cinq, mais chaque voyageur sera indemnisé "à 200%", qu'il ait voyagé ou non, a indiqué mercredi la SNCF.

Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes Nord et Atlantique et trois TGV sur cinq sur les axes Sud-Est et Est. Deux Ouigo sur trois sont prévus, a précisé la SNCF dans un communiqué. Trois trains Lyria et Intercités sur quatre devraient circuler. Vendredi, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur l'axe Nord (le Paris-Lille est annoncé quasiment normal) et trois TGV Est sur quatre. Le trafic depuis la Belgique devrait être assez épargné. Thalys a ainsi mentionné sur son site internet une seule suppression de train le samedi, dans le sens Bruxelles-Paris. Chaque voyageur dont le train a été supprimé dans le cadre de la grève bénéficiera d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, a annoncé mercredi la SNCF, même si le billet a été échangé contre un autre. Depuis novembre et après un premier week-end de grève début décembre, la SNCF peine à nouer le dialogue avec un collectif de contrôleurs qui s'est organisé sur Facebook, pour réclamer une meilleure reconnaissance. La circulation des Eurostar, elle, sera plus fortement touchée, en raison de la grève du rail au Royaume-Uni. Les employés de la compagnie transmanche n'y prennent pas part, mais le personnel du gestionnaire du réseau ferroviaire britannique bien. Le trafic dans le tunnel sous la Manche est ainsi suspendu lundi 26 décembre. Les 23 et 24 décembre, des trains seront supprimés ou leurs horaires adaptés. (Belga)