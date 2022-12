La boîte à histoires connaît un grand succès chez les enfants: une idée originale à mettre sous le sapin

Depuis le début de la semaine, on vous donne aussi, tous les soirs, des "idées" de cadeau pour Noël. Celui qu'on évoque aujourd'hui est destiné aux enfants et relativement "tendance" cette année. On appelle ça une "boite à histoire".

Pour Noël et si vous offriez une boîte à histoire. Mais savez-vous ce qui explique son succès ? Pour le comprendre, rendez-vous dans une famille qui en a acheté une.

Au centre de la table : 3 boites qui semblent plaire à Soline. "Ça fait de la musique", dit cette petite fille. De la musique mais aussi des histoires, écoutées tous les jours par Clément, âgé de 5 ans. "Avec celle-là, j'arrive à m'endormir quand on la met le soir", dit le petit garçon.

Quelques boutons et la boite est interactive. Pas besoin de savoir lire ou de solliciter un parent pour s’en servir. "C'est vrai qu'après 4 heures, on cuisine et ils ont leur histoire, leur chanson et ils dansent. Ça met de la créativité et de la musique dans la maison sans avoir d'écrans", souligne Olivia, maman de 4 enfants.

Mais comment les intéresser ? Pour tenir ces jeunes auditeurs en haleine, les fabricants font appel à des comédiens professionnels et soignent de plus en plus la qualité audio de leur contenu. "C'est vraiment trouver un ton neutre pour ce qui est de la narration et de trouver des différentes voix pour qu’ils puissent utiliser leur imagination pour les différents personnages", explique Marcha Van Boven, comédienne.

Sans oublier les bruitages, pour plonger les enfants dans un univers bien particulier. "C'est la féerie de Noël, il y a des animaux, le Père Noël va arriver à un moment donné, il y a des petits lutins qui construisent les jouets. Tout cela va contribuer à créer un univers un peu féerique", développe Jean-Jacques Quinet, gérant d'un studio d'enregistrement.

Imagination ou encore apprentissage d’un nouveau vocabulaire, les avantages sont nombreux. "Ça aide aussi beaucoup à la lecture, à l'apprentissage de la lecture, rajoute Marcha Van Boven. Après, comme les enfants voient qu'il y a plein d'histoires possibles, plein d'imaginaire, ils ont envie d'aller voir plus loin."

Les parents seront-ils sensibles à cet argument au moment de la commande au Père Noël ? Dans les magasins de jouets, il y a l’embarras du choix... Difficile de passer à côté : on les appelle "fabrique à histoire", "lecteur éducatif" ou bien "conteuse". "Par exemple, celle-ci il n'y a uniquement que des histoires. Celle-ci vous avez aussi des documentaires, des chansons, des histoires... Et j'ai oublié aussi de présenter celle-ci qui est plus sur la gestion des émotions. Donc des histoires et des chansons liées aux émotions", nous décrit Adélie Mertens, commerçante dans un magasin de jouets à Wavre.

Vendue entre 30 et 90 euros, elles figurent dans le top 10 des ventes pour Noël. Dans ce magasin, depuis novembre, au moins 1 compteuse est vendue par jour. Certaines ne manquent pas d’originalité : des figurines qui déclenchent les histoires une fois posées sur la boite. Ou d'autres aussi intéressantes : il vous suffit de l’agiter pour aider votre enfant à s’endormir. Un cadeau de Noël pour lui, mais peut-être bien… aussi pour vous?