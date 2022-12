Un véhicule sur cinq en infraction lors d'un contrôle du secteur des transports bruxellois

(Belga) Un contrôle de véhicules d'auto-école, de camionnettes, de camions et autres formes de transport régulier a été mis en place mercredi matin, indique Bruxelles Mobilité dans un communiqué de presse. Des infractions ont été infligées à 20% des véhicules contrôlés. C'était aussi l'occasion pour Bruxelles Mobilité de tester sa nouvelle unité mobile et son dispatching de contrôle.

Les contrôles ont eu lieu simultanément à Uccle, à Woluwe-Saint-Lambert et à Laeken. Il y a eu 456 contrôles effectués sur 261 véhicules et chantiers. 20% d'entre eux étaient en infraction. On dénombre ainsi 54 irrégularités, 14 procès-verbaux dressés, un permis retiré pour 15 jours, une cargaison saisie et un chantier suspendu. Un nouveau dispatching de contrôle et une unité de contrôle mobile ont pu être testés durant l'opération. Ceux-ci sont tous deux équipés d'écrans où les images des bodycams et des drones s'affichent. Cela doit garantir un échange d'informations et une coordination parfaits entre les équipes. "Ces résultats montrent que de tels contrôles du secteur des transports sont nécessaires pour améliorer la sécurité routière et éviter la concurrence déloyale", indique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. "Les conducteurs professionnels parcourent davantage de kilomètres ?que les conducteurs privés, il est donc particulièrement important qu'ils respectent les règles en vigueur." Les contrôles ont été réalisés par Bruxelles Mobilité, en collaboration avec le SPF Mobilité, l'Inspection régionale du travail et l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire), qui s'est chargée de vérifier que les denrées alimentaires soient transportées correctement. (Belga)