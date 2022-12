L'épidémie de grippe s'installe en Belgique: "Le timing est particulièrement frappant", estime le virologue Marc Van Ranst

C'est le rush chez les médecins généralises. Maux de gorge, toux, nez qui coule. Depuis deux semaines, les cas de grippes, de gastro et d'infections virales augmentent.

La faute à la météo et à la forte variation des températures: -10 degrés par endroits la semaine précédente et plus de 10 degrés cette semaine...

La faute aussi au Covid selon Arnaud Lambert, pharmacien à Namur. "On s’est beaucoup protégé donc on n’a pas pu stimuler notre immunité et l’immunité collective", note-il. "Maintenant les virus rattrapent leur retard en quelques sortes."

Et chez les généralistes, en ce moment, pas facile d'obtenir un rendez-vous. "Depuis deux semaines on ne fait que ça...", nous indique l'un d'entre eux.

Bronchiolite pour les petits

Selon les derniers chiffres de Sciensano, c'est la bronchiolite qui a été le plus détecté chez les enfants au cours des dernières semaines.

Chez les adultes, c'est la grippe et surtout chez les personnes âgées. Le seuil épidémique n'a toutefois pas encore été atteint. Le nombre de tests positifs pour la grippe se situe au niveau de base mais augmente légèrement.

En un mois, le taux de positivité de la grippe a augmenté de 7% chez les patients qui ont consulté un médecin généraliste.

Les critères relatifs à ce que l'on appelle une épidémie ont été rencontrés la semaine dernière. Ainsi, un patient sur cinq (22%) qui se rend actuellement chez le généraliste pour des symptômes grippaux souffre effectivement de la grippe. Sciensano utilise ce seuil de 20% pour parler d'épidémie de grippe.

"Le timing est particulièrement frappant", fait savoir Marc Van Ranst. "En 2020, le pic de l'épidémie n'a été enregistré que mi-février." Selon Marc Van Ranst, il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la variante du virus de la grippe qui circule actuellement et pour savoir dans quelle mesure le vaccin protège contre elle.

Comment éviter de passer les Fêtes sous la couette?

"Continuez de vous laver les mains, prenez les précautions d’usage, couvrez-vous vous bien et aérez bien chez vous, renouveler l’air c’est l’air important", conseille Arnaud Lambert, pharmacien à Bomel