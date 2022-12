Dans Titanic, pourquoi Jack ne monte-t-il pas sur la planche avec Rose pour survivre?

Titanic (1997), sa fin tragique... Celle où les protagonistes éperdument amoureux, Rose et Jack, sont à l'eau et où le jeune homme se sacrifie pour laisser sa dulcinée monter sur une planche en bois pour survivre. Oui, 25 ans plus tard, James Cameron est toujours assailli de critiques, de questions, de reproches qui se résument une une phrase: mais POURQUOI elle ne se pousse pas pour lui laisser une place sur cette planche?

En 2012, dans une émission américain, le célèbre réalisateur de Titanic confiait être à bout avec ces mails de fans qui l'insultent presque... Ou qui accusent Rose d'être égoïste!

Aujourd'hui, la polémique se poursuit. Et quand on lui pose la question, James Cameron répond: "Lisez la page 147 du scenario qui dit: 'Jack descend de la planche et donne sa place pour qu'elle puisse survivre', et c'est tout, c'est aussi simple que cela."

Cette solution n'a pas convaincu: les reproches ont repris de plus belle. Mais James Cameron n'en peut plus, à tel point qu'il décide de régler la question une bonne fois pour toute. Il a commandé une étude scientifique pour mettre tout le monde d'accord. L'expérience a été filmée et va être montée pour en faire un documentaire.

Il s'agit plus exactement d'une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie. La planche a été reproduite et des cascadeurs ont été choisi pour avoir le même poids que Kate Winslet (alias Rose) et Leonardo di Caprio (Jack). Ils ont rejoué la scène avec des capteurs dans une eau glacée et le résultat est sans appel... Si les deux sont sur la planche, personne ne survit.

Une délivrance pour Cameron qui espère ne plus jamais avoir à se justifier sur la fin de son film.

Ce documentaire sortira en février prochain à l'occasion de la sortie en version restaurée de Titanic.