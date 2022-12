Les prix pour partir en "last minute" s'envolent: "Désormais, les compagnies augmentent leurs tarifs"

Combien êtes-vous prêt à mettre pour partir en dernière minute ? Il y a encore des vols mais ça n'est plus comme avant: aujourd'hui, les "Last Minute" sont devenus très chers.

Si vous avez la chance de partir en vacances, la période de Noël peut être synonyme d'évasion au ski, mais c'est aussi l'occasion de s'envoler vers le soleil.

"On pense naturellement aux Iles Canaries, qui ont toujours la cote", explique Nathalie Piérard, porte-parole de Brussels Airport. "Il y a également l'Espagne, le Maroc, Malte ou encore l'Egypte : que des destinations où on peut trouver du soleil toute l'année".

Au total, 824.000 passagers sont attendus à l'aéroport de Bruxelles pour les semaines de fêtes. Si certains préfèrent organiser leur voyage à l'avance, d'autres préfèrent le Last Minute. "Cela me convient bien de partir en last minute, comme moi, mes vacances se décident souvent en last minute, je fais en fonction", explique une passante.

Avant, réserver sa destination la veille du départ, c'était l'assurance de pouvoir bénéficier de prix cassés. Aujourd'hui, difficile de s'y retrouver. "J'ai une amie avec qui on part au Maroc demain. Elle a pris son billet il y a trois semaines, elle a payé 300 euros, moi, je l'ai pris il y a 4 jours, j'ai payé 170 euros et actuellement le billet est à 390", nous raconte une voyageuse.

Pour la semaine entre Noël et Nouvel an en all-inclusive, voici les tarifs que vous devriez retrouver.

"Si on réserve longtemps à l'avance, il y a des réductions, le prix est moins cher. En last minute, maintenant, ce sont des vols plus chers et des chambres moins luxueuses". Les agences de voyage l'affirment : aujourd'hui, impossible de partir avec un budget de moins de 800 euros pour deux personnes, quelle que soit la destination.