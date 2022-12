Prévoyez 3h à l'avance pour prendre l'avion ce vendredi: la police prévoit différentes actions de protestation dans les aéroports

Si vous comptez prendre l'avion ce vendredi, partez bien à l'avance. Les policiers fédéraux qui contrôlent les frontières annoncent une grève du zèle aux aéroports de Bruxelles et de Charleroi.

L'aéroport de Charleroi conseille aux voyageurs de se présenter au moins 3h à l'avance, peu importe votre destination. Environ 13.000 passagers doivent décoller, ce vendredi, depuis Charleroi.

Les policiers vont mener, à Charleroi, deux types d'actions. Ils vont d'abord installer, très tôt le matin, un barrage filtrant au niveau du rond-point d'accès à l'aéroport. Ils y distribueront des tracts. Des ralentissements sont à prévoir, mais pas de blocage prévu.

La deuxième action aura lieu au moment du contrôle des frontières, pour les passagers qui partent en dehors de l'espace Schengen. Les policiers effectueront un contrôle plus poussé, qui prendra plus de temps que les 2 ou 3 minutes habituelles.

À Bruxelles, aussi, les contrôles aux frontières seront plus poussés. Les policiers n'ont cependant pas prévu de dispositif en amont. Au sein de l'aéroport, ils distribueront des tracts pour sensibiliser les voyageurs.

Environ 60.000 personnes sont attendues ce vendredi, aux départs et aux arrivées à Zaventem. C'est la journée la plus chargée des vacances. L'aéroport avait donc pris des dispositions, quoi qu'il arrive. Du personnel supplémentaire est prévu pour informer et guider les passagers.

Les policiers mènent ces actions pour dénoncer une pénurie de personnel. Ils demandent au gouvernement de respecter ses engagements sur les salaires et sur les fins de carrières.