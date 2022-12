De nombreux Belges vont faire leurs courses de Noël en France pour payer moins cher, mais est-ce vraiment plus intéressant?

Beaucoup de Belges ont décidé d'aller faire leurs courses de Noël en France. Certains produits, vous le savez, ont la réputation d'y être moins chers. Y compris pendant les fêtes... Ce serait le cas du poisson, du fromage ou encore de l'alcool. Alors, est-ce vraiment le cas ? Une équipe RTL INFO est allée vérifier sur place.

Jocelyne habite en Belgique, mais elle a passé la frontière pour faire ses courses de Noël. Une nette économie selon elle. "Des huîtres, beaucoup de fromage, des crevettes... Un caddie comme j'ai ici, j'aurais payé 200 euros chez nous, j'en ai eu pour 150 en France. Donc, il y a quand même une belle petite économie", note-t-elle.

Et nous avons vérifié par nous-même en achetant exactement les mêmes articles dans deux magasins, l’un en Belgique et l’autre en France. Le fromage à raclette d’une marque bien connue, par exemple, était 50% moins chère en France. Pareil pour les bûches glacées : environ 2 euros de différence. Même constat pour le saumon fumé. "Pour le saumon, on peut dire que c'est moitié prix, 50% moins cher. Et surtout, l'eau qui est 4 ou 5 fois moins chère que chez nous", constate un client belge qui est allé faire ses courses en France.

Sur le parking à Jeumont, presque tous les véhicules venaient de Belgique. Les clients nous affirment que malgré le coût du carburant, le déplacement est vite rentabilisé. "Il y a les crevettes, il y a les huîtres... Ça, c'est quand même moins cher, au moins 30%", dit un Belge. "Et en plus, poursuit un autre. Je suis passé par la pharmacie pour prendre du Voltaren, ça m'a coûté 3,50 euros, chez nous, c'est à 20 euros! Rien qu'avec cela, j'avais amorti mon déplacement."

Et du côté belge, tous disent savoir que les prix sont plus avantageux chez nos voisins français. Mais c’est souvent par facilité que les clients ne font pas le déplacement. "Ça m'arrive d'y aller. Pour l'eau, par exemple, c'est plus intéressant. Certains médicaments. Sinon non, c'est vite fait ici."

Seul petit souci dans le magasin français : les rayons sont totalement dévalisés, notamment le foie gras ou encore le champagne.