La 47e édition de Brosella les 8 et 9 juillet au parc d'Osseghem

(Belga) La 47e édition du Brosella Festival se déroulera les 8 et 9 juillet au parc d'Osseghem à Laeken, au pied de l'Atomium. Du jazz, de l'urban etno et tous les genres intermédiaires seront représentés, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le samedi 8 juillet, The Unthanks, Alune Wade, Trio Da Kali & North Sea String Quartet et San Salvador seront à l'affiche. Le lendemain, des artistes de la scène jazz britannique tels que Camilla George, Binker Golding Quintet, Yazz Ahmed mais aussi le très talentueux et réputé trio de Fred Hersch se succéderont sur la scène du théâtre de verdure du parc d'Osseghem. Les préventes sont désormais ouvertes, sur base d'un système de solidarité. Chaque ticket est ainsi assorti d'un prix de suggestion, d'un prix de soutien et d'un prix réduit. La dernière édition du festival avait attiré quelque 10.000 visiteurs. (Belga)