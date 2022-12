Crise énergétique - Les 27 approuvent formellement le mécanisme de correction de marché du gaz

(Belga) Les Etats membres de l'UE ont formellement adopté le mécanisme de correction de marché qui doit éviter les flambées de prix démesurées sur le marché de gros du gaz, a communiqué le Conseil de l'UE jeudi. Les ministres de l'Energie avaient atteint un accord politique lundi. Restait à formaliser la décision via procédure écrite. Tous les pays ont voté pour, sauf la Hongrie qui a voté contre et les Pays-Bas et l'Autriche qui se sont abstenus.

Le mécanisme permet d'introduire un plafond dynamique temporaire, à partir du 15 février, quand le prix des produits TTF à un mois dépasse durant trois jours ouvrables le prix de 180 euros/MWh tout en étant situé au moins 35 euros au-dessus du prix mondial du GNL. Différentes garanties devraient désactiver le mécanisme s'il y a un risque pour l'approvisionnement en gaz ou que le marché est trop perturbé. La procédure écrite a été bouclée jeudi à 16h00. Il revient maintenant à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et à l'Autorité européenne des marchés financiers d'effectuer une analyse d'impact en profondeur du mécanisme, dont une version provisoire devrait être fournie le 23 janvier. L'Allemagne et les Pays-Bas ont ajouté une déclaration à leur vote. Berlin, restée longtemps opposée à un plafonnement même temporaire des prix, indique rester critique. "Mais il serait encore plus critiqu que l'Union n'agisse pas de manière unie aujourd'hui", précise l'Allemagne, ajoutant donc soutenir le mécanisme "pour des raisons politiques". Les Pays-Bas, qui se sont abstenus, expliquent leur décision en renvoyant surtout à l'absence d'une étude d'impact complète bouclée avant l'entrée en vigueur du mécanisme. (Belga)