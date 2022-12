Des centaines d'entreprises comptant trop d'employés malades risquent une amende: le montant pourrait grimper à 200.000 euros

Pas moins de 474 entreprises reçoivent cette semaine un avertissement signalant que le nombre d'employés malades de longue durée atteint la limite. Il s'agit d'employés qui sont en incapacité de travailler depuis plus d'un an et bénéficient d'allocations, à l'exclusion des fonctionnaires. La moitié de ces firmes risquent de se voir infliger une amende, rapportent vendredi De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Les entreprises les plus concernées sont actives dans le secteur du nettoyage, des soins résidentiels et hospitaliers. ­

Si elles ne parviennent pas à faire baisser le nombre d'employés malades de longue durée au sein de leur organisation, elles risquent d'écoper d'une amende l'an prochain. Celle-ci peut s'élever à 2,5% de leur masse salariale annuelle totale. Dans une petite entreprise cela pourrait peser près de 20.000 euros, dans une grande, la somme pourrait grimper à 200.000 euros.

Selon le cabinet du ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, 212 entreprises ont déjà été épinglées, ce qui générerait 1,5 million d'euros, un montant alors affecté à des fonds de prévention.