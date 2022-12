Pot de Noël au travail: quelles sont les responsabilités de l'entreprise en cas d'accident?

Noël et Nouvel an approchent à grand pas et certains vont commencer ce marathon festif au travail avec un traditionnel pot de Noel du personnel : une fête qui peut parfois s'accompagner d'excès.



A quel point les entreprises sont elles responsables ? "Un salarié qui serait sur le retour d'un événement festif organisé par son employeur et qui a un problème, pourrait être considéré comme un accident de travail", explique Mathieu de Wevre, conseiller aux service d'études de l'Union des classes moyennes.

"Toutes les entreprises sont obligés d'avoir une politique de prévention en ce qui concerne l'alcool sur le lieu de travail. Si elles ne font pas ce qu'elle doivent, si elles ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires, la responsabilité pourrait être engagée. Il faut agir sur la prévention d'alcool", prévient-il.