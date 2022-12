Les repas de Noël approchent, doit-on culpabiliser pour autant ? "Faites vous plaisir, mais soyez raisonnables les jours suivants"

Les repas de fêtes sont souvent très copieux, riches et gras : faut-il pour autant faire la diète avant de se mettre à table ?

Faire la diète avant de débuter votre marathon de repas de Noël ne rendra sûrement pas service à votre estomac. Alors, comment savourer pleinement vos repas festifs sans culpabiliser ?

"Si on commence à faire la diète, on peut finir affamé", explique Serge Pieters, diététicien. "Et dans ce cas-là, on va mettre la main au niveau des chips ou des zakouski, parce que vous serez dans une situation où vous ne saurez pas faire le choix entre ce que vous avez vraiment envie de savourer, ce dont vous avez besoin pour alimenter votre corps".

Pour autant, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir pendant ces repas. "Il a été montré que la frustration alimentaire entraîne un comportement alimentaire perturbé, alors faites vous plaisir, mais surtout, soyez raisonnables les jours qui suivent les fêtes", prévient Pascale Robience, diététicienne.

Enfin, évitez de trop vous resservir : "Même s'il ne faut pas culpabiliser, à un moment donné, il faut apprendre à de ce qui nous est servi. S'il y a des plats un peu plus rares et qu'on les mange de manière goulue, on ne va pas en profiter".

Dernier conseil : ne pas exagérer avec l'alcool et privilégier l'eau si la soif se fait ressentir.