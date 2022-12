Le parlement bruxellois adopte le projet de budget 2023 à majorité contre opposition

(Belga) Le parlement bruxellois a adopté vendredi à majorité contre opposition le projet de budget 2023 proposé par le gouvernement Vervoort.

Le débat avait eu dans les commissions au cours des dernières semaines, et en séance plénière, jeudi. Sur un total de quelque 7 milliards d'euros, le projet de budget 2023 affiche un résultat déficitaire de -1,124 milliard d'euros réduit à -485 millions par des corrections budgétaires à hauteur de 888,9 millions: 210 millions de sous-utilisation, et le maintien hors budget de 428,9 millions d'investissements stratégiques, de 50 millions pour l'Ukraine et de 200 millions pour des mesures énergétiques. Selon le ministre du Budget, Sven Gatz (Open Vld), le déficit est cependant conforme à l'objectif du plan pluriannuel budgétaire. L'inflation élevée et la hauteur des factures énergétiques font augmenter les dépenses publiques. Les indexations successives des salaires représentent ainsi une dépense supplémentaire de 183,7 millions par rapport au budget initial de l'année qui s'achève. Celle des dotations aux commissions communautaires, aux secteurs en fonction d'accords existants (entre autres hôpitaux, maisons de repos, autorités locales et CPAS), ainsi que des emplois des Agents Contractuels Subventionnés pèse 99,6 millions de plus. Les charges d'intérêt subissent une hausse de 67,5 millions. Le budget 2023 soutenu par le gouvernement Vervoort prévoit par ailleurs 163 millions d'euros d'économies dont 60 millions via le programme Optiris d'optimisation et de transition des services et institutions publiques de la Région-capitale; et 7 millions de baisse des subventions facultatives (-3%). (Belga)