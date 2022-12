Si vous comptiez offrir ces cadeaux à vos hôtes lors du réveillon, abstenez-vous !

Durant ces fêtes, que comptez-vous apporter comme petit cadeau à ceux qui vous reçoivent ? Le petit cadeau, en plus, pour remercier vos hôtes. C'est souvent le plus compliqué à dénicher... Évidemment, il y a les fleurs et les chocolats, mais avez-vous d'autres suggestions plus originales et qui ne coûtent pas trop chères ? Voici quelques exemples de cadeaux qui ne feront pas forcément l'unanimité.

Comment faire plaisir à celui ou celle qui a tout cuisiné et qui va devoir tout ranger ? Nous vous avons posé la question dans un centre commercial à Liège. Quelques classiques indétrônables reviennent souvent : "Un petit bouquet, une petite bouteille ou quelque chose comme ça... Ça fait toujours plaisir", nous dit-on. "Du vin, généralement", "des fleurs ou une bouteille de vin, pralines...", disent encore d'autres clients. "Moi, je reste dans le classique : ça fait toujours plaisir du vin ou un bouquet de fleurs." Mais pour ceux qui connaissent bien leur hôte, les possibilités sont plus larges : "Plus une bougie, par exemple. Ça dépend un peu de chez qui je vais, en fait", dit une Liégeoise. "Ma sœur va avoir un coussin en forme de cochon parce qu'elle collectionne les cochons", note une autre. Quel budget avez-vous prévu ? La majorité d'entre vous répond entre 30 et 50 euros. C'est tout de même le réveillon ! Mais il est aussi possible de payer de sa personne, notamment en aidant à faire la vaisselle ou à préparer le repas. Vous ne savez pas quoi offrir à ceux qui vont vous recevoir ? Voici quelques suggestions de cadeaux à éviter. "Moi personnellement, si on m'apporte de la nourriture, je suis très difficile donc c'est assez compliqué en général...", nous confie une cliente croisée dans le centre commercial liégeois. Le pull de Noël n'est pas non plus la bonne idée ! "Oh non, ça je ne le mettrai pas." Évitez aussi d'offrir quelque chose que vous aviez reçu et que vous n'avez pas aimé. "Je le prendrais très très mal." Les fleurs ne feront probablement pas l'unanimité chez tout le monde, pareil pour les électroménagers. "C'est pas à Noël qu'on offre ça quoi", estime une dame interviewée.