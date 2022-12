Un navire de sauvetage allemand ramène 108 migrants à terre en Italie

(Belga) Le navire de sauvetage allemand Sea-Eye 4 a débarqué 108 migrants vendredi matin et les a remis aux autorités dans la ville portuaire italienne de Livourne, en Toscane. L'ONG Sea-Eye avait secouru ces personnes, dont des mineurs non accompagnés, sur des embarcations de fortune en Méditerranée et au large des côtes libyennes. Les autorités de Rome avaient assigné au navire le port de Livourne, ce qui signifie qu'il est resté en mer plusieurs jours de plus que prévu.

Rise Above, un autre navire de sauvetage allemand avec 80 migrants à bord, a également dû voyager plus loin que prévu. Le navire devait initialement arriver à Roccella Ionica, une municipalité du sud, mais il est maintenant en route pour la ville italienne de Tarente. Il devrait y arriver samedi matin. Selon Mission Lifeline, propriétaire du navire, les faibles niveaux de carburant font qu'il est "douteux" que les membres de l'équipage puissent aller aussi loin. "Les gens sont épuisés et fatigués", a par ailleurs écrit l'ONG sur Twitter.