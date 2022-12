"C'est comme tailler une pierre": voici comment sont fabriqués les jeux de société, une autre idée à glisser sous le sapin

A la veille du réveillon de Noël, vous vous demandez peut-être encore quels cadeaux offrir à vos proches ? Comme chaque jour de cette semaine, nous vous proposons une idée de cadeau à glisser sous le sapin. Et pourquoi pas un jeu de société ? D'après une enquête, plus de la moitié des Belges souhaitent en offrir et en recevoir un cette année. Nous vous proposons une immersion dans cet univers.

Pour Noël, et si vous offriez un jeu de société. Mais savez-vous quels sont ses secrets ? Pour le savoir, rendez-vous dans un magasin de jeux à Jette. Depuis décembre, les clients ne cessent de défiler devant le comptoir. "On n'arrête pas, on est en 7 jours sur 7, plus de moment de fermeture sur le temps de midi et le soir, jusqu'au dernier client", note Amaya Louis, vendeuse spécialisée dans les jeux de société.

Et pour cause : la période représente 40 % du chiffre d’affaires du magasin. Et les jeux ont toujours la cote en cette fin d’année. "C'est un incontournable, effectivement. Quoi de mieux qu'un jeu de société pour passer un bon moment en famille ?", souligne un client. "Un jeu de société, c’est un moment de partage en famille. C'est un peu Noël toute l'année du coup", dit un autre.

Et le cadeau idéal se trouve à l’arrière de la boutique. Thierry nous emmène : "Suivez-moi, on entre dans l'antre du jeu. C'est une petite pièce à part pour tout ce qui est jeux de société." Il en sait quelque chose, il porte une double casquette : gérant du magasin, mais aussi créateur de jeux de société. "L'association d'idées, c'est le premier bébé qui est sorti il y a deux ans, et le tout nouveau, sorti la semaine passé. On l'a fait ensemble avec Amaya et Cyril, un troisième larron en français", nous explique-t-il.

Pour les créer, tout commence avec une idée. "C'est rigolo parce que c'est un 1er janvier, après un réveillon un peu arrosé, chez un ami déjà créateur de jeux et qui, pour passer le temps parce qu'il faisait mauvais, m'a sorti un prototype de jeu avec des dés. Et j'ai rebondi dessus et ça nous a donné d'autres idées", développe-t-il.

Mais pour les transformer en jeu, il faut passer par une maison d’édition. Ici, tout est revu en détail : du contenu au design de la boite. "C'est comme tailler une pierre précieuse en fait. On prend des pierres précieuses et on essaie de les ciseler pour avoir le jeu le plus incroyable possible avec l’auteur", nous livre Tanguy Gréban, responsable du développement et de l’édition.

Exemple avec un jeu crée par François. "L'auteur, lui, doit avoir l’idée, l’équilibre de son jeu. Une grosse partie du jeu doit être faite, il ne faut pas que l’éditeur ait besoin de combler du vide", raconte François Romain, auteur d'un jeu de société.

Du prototype au résultat final, cela dure plus de 1 an. "Le premier jeu qu'on a reçu, c'est celui-ci, dans un grand format. Il s'appelait Hexamots. Pour terminer sur le jeu final, qui est celui-ci : So Clover", indique Géraldine Volders, directrice marketing d'une maison d'édition.



© RTL INFO

Une fois le produit finalisé, il faut trouver un distributeur. Les jeux sont analysés pour trouver la cible et la quantité à mettre sur le marché. Les boutiques viennent ensuite les tester 3 à 4 par an. "C'est comme ça qu'ils vont faire leur sélection. Ils vont sélectionner les jeux qui vont correspondre aux demandes de leurs clients", détaille Arnaud Stryckwant, directeur commercial d'une entreprise de distribution de jeux de société.

L’entreprise doit avant tout attirer les vendeurs. Et pour cause, d'après une enquête, plus de la moitié des Belges souhaitent cette année offrir un jeu de société ou en recevoir. "On se rend compte, depuis qu'on a vécu les confinements de ces dernières années, que les gens adorent être autour de la table avec un jeu de société. Le jeu de société, c'est ce qui va créer le lien entre les personnes autour de la table", poursuit Arnaud Stryckwant.

Dans les grands entrepôts, pas de temps à perdre, il faut donc tout livrer à temps. "3.000 m2, deux jeux de société prêts à être distribués dans les boutiques!"

Ici, plus de 1.000 références sont distribuées par an, et si le repère du père Noël se cachait ici ?