La 10e édition de Viva for Life permet de récolter plus de 8 millions d'euros

L'opération de récolte de dons de la RTBF "Viva for Life" a réuni pour son édition 2022 la somme de 8.034.120 euros, a-t-il été annoncé vendredi lors de la soirée de clôture de l'évènement. Il s'agit d'un nouveau record.

Les fonds servent essentiellement à financer des associations qui luttent contre la pauvreté infantile. Trois animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier avaient intégré le samedi 17 décembre le désormais traditionnel "cube en verre" qui était installé cette année à Bertrix, en province de Luxembourg. C'est également là, sur la Place des Trois Fers où un public nombreux s'était rassemblé, qu'a eu lieu vendredi la soirée de clôture, avec les derniers appels aux dons, la révélation de la cagnotte et la sortie des animateurs de leur logement temporaire où ils ont animé durant 6 jours un direct radio émaillé de témoignages et d'interventions musicales en live. Il s'agissait de la 10e édition de l'opération Viva for Life.