"C'est un miracle" de Noël: le refuge pour animaux de Philippe reçoit un don important de la part d'un "ange gardien"

Beau cadeau de Noël pour deux refuges pour animaux, dans le Hainaut. Une dame, sans héritier, vient de leur léguer sa maison. Une rentrée financière importante, et bien utile, pour les associations. Ce type de don est loin d'être un cas isolé.

Philippe, le responsable du refuge, ne s'y attendait pas. Leur ange gardien passait régulièrement pour promener les chiens. Dans son testament, la moitié de sa maison leur a été léguée.

"Heureusement qu'on a des gens comme ça, et j'en suis très heureux, c'est un petit miracle qui nous aidera à tenir encore un peu et pouvoir nous occuper des animaux", confie Philippe Lengelle, le responsable du refuge.

Deux refuges figurent dans le testament et se partageront l'argent de la vente de la maison. Une enveloppe plus que bienvenue. "Quand on a payé 4.000 litres de mazout. Quand on a des factures d'électricité ou d'eau qui arrivent. Les salaires, les frais de fonctionnement généraux, les frais vétérinaires... Il faut savoir que c'est plus ou moins 20.000 euros par an de frais vétérinaires", explique Sandra Marcianelli, une bénévole.

Ce n'est pas la première fois que ce refuge bénéficie d'un legs. Les associations qui œuvrent pour le bien-être animal se retrouvent régulièrement sur les testaments des personnes qui n'ont pas d'héritiers légaux.

"Très souvent, on se rend compte qu'ils aiment les animaux et qu'ils en ont chez eux, parfois un et parfois plusieurs. On sent qu'il y a une attirance pour le monde animal. On arrive alors à avoir des dons qui sont parfois avec des conditions, qui disent par exemple que telle association devra accueillir leur animal durant un certain temps", indique Sylvain Bavier, le porte-parole de la fédération des notaires.

Après les associations qui accueillent les animaux, la recherche scientifique, et en particulier les fonds contre le cancer, figure sur les testaments des personnes isolées.